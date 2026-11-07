İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    İtaliya XİN başçısının şəxsi məlumatları sızdırılıb

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 15:50
    İtaliya XİN başçısının şəxsi məlumatları sızdırılıb

    İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tayani cinayətkarların onun fərdi məlumatlarını "darknet"də yaydıqlarını, onu və ailəsi təhdid etdiklərini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.

    A.Tayani qeyd edib ki, kibercinayətkarlar artıq bir neçə gündür ki, onun məlumatlarını yayır, nazir və yaxınları barədə əlavə məlumatlara görə pul ödəməyə hazır olduqlarını bildirirlər. İtaliyalı nazir konkret olaraq hansı məlumatların dərc edildiyini və hücumun arxasında kimlərin dayandığını dəqiqləşdirməyib.

    "Heç bir halda məni qorxutmalarına imkan verməyəcəyəm. Nazirliyimi və İtaliyanı qoruyaraq çalışmağa davam edəcəyəm", - o vurğulayıb.

    İtaliyanın Baş naziri Corcia Meloni isə A.Tayaniyə dəstəyini ifadə edib və məlumatların sızdırılmasında Rusiyayönümlü hakerləri günahlandırıb.

    Antonio Tayani Corcia Meloni İtaliya
    Глава МИД Италии сообщил об утечке личных данных и угрозах
    Italian Foreign Minister reports personal data leak and threats
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    03:08
    Yüksək təzyiqə qarşı inqilabi kəşf
    Sağlamlıq
    02:52
    Video
    Minskdə Milli Kitabxana Azərbaycanın bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Xarici siyasət
    02:40
    SEPAH: Hörmüz boğazında iki tanker minaya düşüb
    Region
    02:20
    "Real" səfərdə "Valensiya"nı darmadağın edib
    Futbol
    02:05
    Video
    ABŞ hərbçiləri Oman körfəzində ticarət gəmisini sıradan çıxarıb
    Digər ölkələr
    01:59
    Lando Norris Braziliya Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olub
    Formula 1
    01:42
    Kolumbiyada hərbi obyektə dron hücumu nəticəsində 3 hərbçi ölüb
    Digər ölkələr
    01:17
    Krakovda atışma törədən şəxsin evində üç nəfərin meyiti aşkarlanıb
    Digər ölkələr
    01:01
    Polşada iki günlük matəm elan edilib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti