В Абшеронском олимпийском спорткомплексе пройдет чемпионат Баку по дзюдо

В Aбшеронском Олимпийском спортивном комплексе 14-15 ноября пройдет чемпионат Баку по дзюдо среди взрослых.

Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

В турнире за медали в 14 весовых категориях будут бороться 245 дзюдоистов (201 юноша, 44 девушки) из 35 клубов и спортивных обществ.

Соревнование проводится для отбора спортсменов, которые выступят на чемпионате страны в рамках выделенных квот.