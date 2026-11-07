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    В Абшеронском олимпийском спорткомплексе пройдет чемпионат Баку по дзюдо

    Индивидуальные
    • 07 ноября, 2026
    • 15:55
    В Абшеронском олимпийском спорткомплексе пройдет чемпионат Баку по дзюдо

    В Aбшеронском Олимпийском спортивном комплексе 14-15 ноября пройдет чемпионат Баку по дзюдо среди взрослых.

    Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

    В турнире за медали в 14 весовых категориях будут бороться 245 дзюдоистов (201 юноша, 44 девушки) из 35 клубов и спортивных обществ.

    Соревнование проводится для отбора спортсменов, которые выступят на чемпионате страны в рамках выделенных квот.

    Федерация дзюдо Азербайджана Олимпийский спортивный комплекс
    Cüdo üzrə böyüklər arasında Bakı şəhər çempionatı keçiriləcək
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