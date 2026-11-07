Cüdo üzrə böyüklər arasında Bakı şəhər çempionatı keçiriləcək
Fərdi
- 07 noyabr, 2026
- 15:17
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Noyabrın 14-dən 15-dək Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində cüdo üzrə böyüklər arasında Bakı şəhər çempionatı keçiriləcək
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.
Turnirdə 35 klub və idman cəmiyyətindən 245 cüdoçu (201 oğlan, 44 qız) 14 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq.
Yarışın keçirilməsində məqsəd kvotalar əsasında ölkə birinciliyində iştirak edəcək idmançıları müəyyənləşdirməkdir.
Son xəbərlər
03:08
Yüksək təzyiqə qarşı inqilabi kəşfSağlamlıq
02:52
Video
Minskdə Milli Kitabxana Azərbaycanın bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıbXarici siyasət
02:40
SEPAH: Hörmüz boğazında iki tanker minaya düşübRegion
02:20
"Real" səfərdə "Valensiya"nı darmadağın edibFutbol
02:05
Video
ABŞ hərbçiləri Oman körfəzində ticarət gəmisini sıradan çıxarıbDigər ölkələr
01:59
Lando Norris Braziliya Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olubFormula 1
01:42
Kolumbiyada hərbi obyektə dron hücumu nəticəsində 3 hərbçi ölübDigər ölkələr
01:17
Krakovda atışma törədən şəxsin evində üç nəfərin meyiti aşkarlanıbDigər ölkələr
01:01
Polşada iki günlük matəm elan edilibDigər ölkələr