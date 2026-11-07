В Шеки автомобиль сбил насмерть 58-летнего мужчину

В Шеки 7 ноября около 11:00 Ариф Салимов, находясь за рулем ВАЗ-2107, совершил наезд на 58-летнего Ильгара Мусаева, стоявшего на обочине дороги.

Как сообщает северо-западное бюро Report, Мусаев скончался в больнице от полученных травм.

По факту проводится расследование.