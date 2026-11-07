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    В Шеки автомобиль сбил насмерть 58-летнего мужчину

    Происшествия
    • 07 ноября, 2026
    • 16:05
    В Шеки автомобиль сбил насмерть 58-летнего мужчину

    В Шеки 7 ноября около 11:00 Ариф Салимов, находясь за рулем ВАЗ-2107, совершил наезд на 58-летнего Ильгара Мусаева, стоявшего на обочине дороги.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, Мусаев скончался в больнице от полученных травм.

    По факту проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Шеки
    Şəkidə avtomobil 58 yaşlı kişini vuraraq öldürüb
    44 filmi
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