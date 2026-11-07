Şəkidə avtomobil 58 yaşlı kişini vuraraq öldürüb
Hadisə
- 07 noyabr, 2026
- 15:43
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Şəkidə noyabrın 7-də saat 11 radələrində Arif Səlimov idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı avtomobillə yolun kənarındakı 58 yaşlı İlqar Musayevi vurub.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, İ.Musayev aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
03:08
Yüksək təzyiqə qarşı inqilabi kəşfSağlamlıq
02:52
Video
Minskdə Milli Kitabxana Azərbaycanın bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıbXarici siyasət
02:40
SEPAH: Hörmüz boğazında iki tanker minaya düşübRegion
02:20
"Real" səfərdə "Valensiya"nı darmadağın edibFutbol
02:05
Video
ABŞ hərbçiləri Oman körfəzində ticarət gəmisini sıradan çıxarıbDigər ölkələr
01:59
Lando Norris Braziliya Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olubFormula 1
01:42
Kolumbiyada hərbi obyektə dron hücumu nəticəsində 3 hərbçi ölübDigər ölkələr
01:17
Krakovda atışma törədən şəxsin evində üç nəfərin meyiti aşkarlanıbDigər ölkələr
01:01
Polşada iki günlük matəm elan edilibDigər ölkələr