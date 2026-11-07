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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Şəkidə avtomobil 58 yaşlı kişini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 07 noyabr, 2026
    • 15:43
    Şəkidə avtomobil 58 yaşlı kişini vuraraq öldürüb

    Şəkidə noyabrın 7-də saat 11 radələrində Arif Səlimov idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı avtomobillə yolun kənarındakı 58 yaşlı İlqar Musayevi vurub.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, İ.Musayev aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada vəfat edib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Şəki
    В Шеки автомобиль сбил насмерть 58-летнего мужчину
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