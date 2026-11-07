Ирак обсуждает с ОПЕК повышение нефтяной квоты
Другие страны
- 07 ноября, 2026
- 16:36
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Ирак ведет переговоры с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о повышении установленного для страны экспортного лимита.
Как передает Report со ссылкой на Alsaa, об этом заявил министр нефти Ирака Басем Мухаммед Худейр.
По его словам, страна добывает более 5 млн баррелей нефти в сутки, при этом министерство соблюдает установленный ОПЕК экспортный лимит в 4,33 млн баррелей.
Худейр отметил, что в переговорах Багдад учитывает особые обстоятельства и трудности, с которыми Ирак сталкивался на протяжении последних пяти десятилетий. По мнению министра, повышение квот позволит обеспечить дополнительные доходы для развития инфраструктуры и реализации государственных планов.
İraq OPEC-lə neft kvotasının artırılmasını müzakirə edir
Iraq in talks with OPEC to increase oil export quota
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