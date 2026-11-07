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    Ирак обсуждает с ОПЕК повышение нефтяной квоты

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 16:36
    Ирак обсуждает с ОПЕК повышение нефтяной квоты

    Ирак ведет переговоры с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о повышении установленного для страны экспортного лимита.

    Как передает Report со ссылкой на Alsaa, об этом заявил министр нефти Ирака Басем Мухаммед Худейр.

    По его словам, страна добывает более 5 млн баррелей нефти в сутки, при этом министерство соблюдает установленный ОПЕК экспортный лимит в 4,33 млн баррелей.

    Худейр отметил, что в переговорах Багдад учитывает особые обстоятельства и трудности, с которыми Ирак сталкивался на протяжении последних пяти десятилетий. По мнению министра, повышение квот позволит обеспечить дополнительные доходы для развития инфраструктуры и реализации государственных планов.

    Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Добыча нефти Ирак
    İraq OPEC-lə neft kvotasının artırılmasını müzakirə edir
    Iraq in talks with OPEC to increase oil export quota
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