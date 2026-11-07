Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Господин президент, мой дорогой брат.

От имени моего народа и от своего имени передаю всем моим азербайджанским братьям и сестрам во главе с Вашим превосходительством самые искренние поздравления по случаю шестой годовщины Дня Победы – праздника, ознаменовавшего освобождение древних азербайджанских земель, находившихся под оккупацией на протяжении 30 лет.

Справедливая борьба Азербайджана, увенчавшаяся Великой Победой, стала источником гордости для всего тюркского мира. Стремительное продвижение процесса восстановления и возрождения освобожденных от оккупации территорий вызывает у всех нас чувство гордости.

Уверен, что, опираясь на нерушимые узы дружбы и братства, основанные на принципе "Один народ, два государства" и выведенные на высший уровень благодаря Шушинской декларации, мы и впредь будем работать в условиях тесного сотрудничества и проявлять солидарность как в двусторонних отношениях, так и на международной арене.

Благодаря скоординированным усилиям, которые мы прилагаем для установления прочного мира, спокойствия и стабильности в нашем регионе, Южный Кавказ сегодня воспринимается уже не как регион конфликтов и нестабильности, а как регион сотрудничества и развития.

Да упокоит Аллах души наших героических шехидов, отдавших жизни в борьбе за независимость своей Родины, с уважением чту их светлую память, выражаю признательность нашим гази.

Дорогой Брат, пользуясь случаем, желаю Вам здоровья и счастья, братскому народу Азербайджана – процветающего, мирного будущего и всего наилучшего".