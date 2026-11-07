Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 16:12
    Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Господин президент, мой дорогой брат.

    От имени моего народа и от своего имени передаю всем моим азербайджанским братьям и сестрам во главе с Вашим превосходительством самые искренние поздравления по случаю шестой годовщины Дня Победы – праздника, ознаменовавшего освобождение древних азербайджанских земель, находившихся под оккупацией на протяжении 30 лет.

    Справедливая борьба Азербайджана, увенчавшаяся Великой Победой, стала источником гордости для всего тюркского мира. Стремительное продвижение процесса восстановления и возрождения освобожденных от оккупации территорий вызывает у всех нас чувство гордости.

    Уверен, что, опираясь на нерушимые узы дружбы и братства, основанные на принципе "Один народ, два государства" и выведенные на высший уровень благодаря Шушинской декларации, мы и впредь будем работать в условиях тесного сотрудничества и проявлять солидарность как в двусторонних отношениях, так и на международной арене.

    Благодаря скоординированным усилиям, которые мы прилагаем для установления прочного мира, спокойствия и стабильности в нашем регионе, Южный Кавказ сегодня воспринимается уже не как регион конфликтов и нестабильности, а как регион сотрудничества и развития.

    Да упокоит Аллах души наших героических шехидов, отдавших жизни в борьбе за независимость своей Родины, с уважением чту их светлую память, выражаю признательность нашим гази.

    Дорогой Брат, пользуясь случаем, желаю Вам здоровья и счастья, братскому народу Азербайджана – процветающего, мирного будущего и всего наилучшего".

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
    Recep Tayyip Erdoğan congratulates Ilham Aliyev on Victory Day
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