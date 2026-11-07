İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2026
    • 14:10
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Zəfər Günü münasibətilə təbrik məktubu göndərib.

    "Report"un məlumatına görə, məktubda deyilir:

    "Cənab Prezident, əziz Qardaşım.

    Otuz il işğal altında olan qədim Azərbaycan torpaqlarının azadlığa qovuşduğu Zəfər Gününün altıncı ildönümü münasibətilə Zati-aliniz başda olmaqla, bütün azərbaycanlı qardaş və bacılarıma xalqım adından və öz adımdan ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.

    Böyük Zəfərlə taclandırılan Azərbaycanın ədalətli mübarizəsi bütün Türk dünyası üçün də qürur mənbəyinə çevrilib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması və dirçəldilməsi prosesinin sürətlə irəliləməsi hamımızda qürur hissi oyadır.

    Şuşa Bəyannaməsi ilə ən yüksək səviyyəyə çatdırdığımız "Bir millət, iki dövlət" anlayışına əsaslanan sarsılmaz dostluq və qardaşlıq tellərimizdən aldığımız güclə həm ikitərəfli münasibətlərimizdə, həm də beynəlxalq aləmdə bundan sonra da sıx əməkdaşlıq və həmrəylik şəraitində işləyəcəyimizə tam əminəm.

    Regionumuzda davamlı sülhün, əmin-amanlığın və sabitliyin bərqərar olması üçün əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirdiyimiz işlər nəticəsində Cənubi Qafqaz artıq münaqişə və qeyri-sabitlik bölgəsi kimi deyil, əməkdaşlıq və inkişaf bölgəsi kimi tanınır.

    Vətənlərinin müstəqilliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçən qəhrəman şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyir, onların əziz xatirələrini hörmət və ehtiramla yad edir, qazilərimizə minnətdarlığımı bildirirəm.

    Əziz Qardaşım, fürsətdən istifadə edərək Sizə cansağlığı və xoşbəxtlik, qardaş Azərbaycan xalqına firavan və dinc gələcək arzulayır, ən səmimi diləklərimi çatdırıram".

    İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr - Zəfər Günü
    Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы
    Recep Tayyip Erdoğan congratulates Ilham Aliyev on Victory Day
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    03:08
    Yüksək təzyiqə qarşı inqilabi kəşf
    Sağlamlıq
    02:52
    Video
    Minskdə Milli Kitabxana Azərbaycanın bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Xarici siyasət
    02:40
    SEPAH: Hörmüz boğazında iki tanker minaya düşüb
    Region
    02:20
    "Real" səfərdə "Valensiya"nı darmadağın edib
    Futbol
    02:05
    Video
    ABŞ hərbçiləri Oman körfəzində ticarət gəmisini sıradan çıxarıb
    Digər ölkələr
    01:59
    Lando Norris Braziliya Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olub
    Formula 1
    01:42
    Kolumbiyada hərbi obyektə dron hücumu nəticəsində 3 hərbçi ölüb
    Digər ölkələr
    01:17
    Krakovda atışma törədən şəxsin evində üç nəfərin meyiti aşkarlanıb
    Digər ölkələr
    01:01
    Polşada iki günlük matəm elan edilib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti