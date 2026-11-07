Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Эрдоган: Южный Кавказ воспринимается как регион сотрудничества и развития

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 16:23
    Эрдоган: Южный Кавказ воспринимается как регион сотрудничества и развития

    Южный Кавказ сегодня воспринимается уже не как регион конфликтов и нестабильности, а как регион сотрудничества и развития.

    Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    По словам президента Турции, это является результатом скоординированных усилий, приложенных для установления прочного мира, спокойствия и стабильности в регионе.

    "Уверен, что, опираясь на нерушимые узы дружбы и братства, основанные на принципе "Один народ, два государства" и выведенные на высший уровень благодаря Шушинской декларации, мы и впредь будем работать в условиях тесного сотрудничества и проявлять солидарность как в двусторонних отношениях, так и на международной арене", - говорится в поздравлении.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
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