Эрдоган: Южный Кавказ воспринимается как регион сотрудничества и развития

Южный Кавказ сегодня воспринимается уже не как регион конфликтов и нестабильности, а как регион сотрудничества и развития.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

По словам президента Турции, это является результатом скоординированных усилий, приложенных для установления прочного мира, спокойствия и стабильности в регионе.

"Уверен, что, опираясь на нерушимые узы дружбы и братства, основанные на принципе "Один народ, два государства" и выведенные на высший уровень благодаря Шушинской декларации, мы и впредь будем работать в условиях тесного сотрудничества и проявлять солидарность как в двусторонних отношениях, так и на международной арене", - говорится в поздравлении.