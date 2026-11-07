Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Выплаты налога на прибыль от акционеров "Шахдениз" на 2027г прогнозируются в 1,42 млрд манатов

    Финансы
    • 07 ноября, 2026
    • 16:49
    Выплаты налога на прибыль от акционеров Шахдениз на 2027г прогнозируются в 1,42 млрд манатов

    Прогноз выплат по налогу на прибыль для акционеров проекта разработки месторождения "Шахдениз" в 2027 году определен на уровне 1,42 млрд манатов.

    Как сообщает Report, соответствующий прогноз отражен в бюджетном пакете на 2027 год.

    Это на 11,3% меньше прогноза на 2026 год и на 37,2% ниже фактического показателя 2025 года.

    По сравнению с прогнозом на 2026 год поступления по налогу на прибыль сократятся на 180 млн манатов. Основными причинами этого являются снижение добычи конденсата на месторождении на 0,5 млн баррелей, или на 1,7%, и природного газа - на 0,2 млрд кубометров, или на 0,7%.

    Кром этого, европейская хабовая цена на природный газ, заложенная в расчетах, на 6,8%, или на $30, ниже показателя, предусмотренного на текущий год.

    По сравнению с фактическим показателем 2025 года выплаты налога на прибыль акционерами проекта сократятся на 840,3 млн манатов. Это связано со снижением добычи конденсата на 3,3 млн баррелей (в 2027 году по сравнению с 2025 годом), или на 10,4%, и природного газа - на 0,6 млрд кубометров, или на 2,2%.

    Помимо этого, расчетная цена на газ на 2027 год на 15,3% или на $73,8 ниже показателя 2025 года.

    Отметим, что в 2026 году добыча газа на месторождении "Шахдениз" прогнозируется на уровне 26,9 млрд кубометров, конденсата - 30,3 млн баррелей.

    По данным компании bp-Azerbaijan добыча газа на "Шахдениз" в январе-сентябре 2026 года составила 20 млрд кубометров (-4,8% от показателя аналогичного периода прошлого года), конденсата - 21 млн баррелей (-12,5%).

    Соглашение о разведке и разработке месторождения "Шахдениз" и долевом разделе продукции было подписано 4 июня 1996 года и ратифицировано 17 октября того же года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, открыли в 1999 году.

    В декабре 2013 года срок действия соглашения о разделе продукции продлили с 2036 до 2046 года.

    Доли участников проекта распределены следующим образом: BP (оператор) - 29,99%, "Лукойл" - 19,99%, ТPАО - 19%, NICO - 10%, "Cənub Qaz Dəhlizi" - 16,02%, MVM - 5%.

    Газоконденсатное месторождение Шахдениз Налог на прибыль Добыча газа
    "Şahdəniz"də hasilat dinamikası ilə bağlı gələn il üçün proqnozlar açıqlanıb
    Shah Deniz shareholders forecast to pay AZN 1.42 billion in profit tax in 2027
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    03:44
    "Реал Мадрид" выдал лучшую победную серию с 2022 года
    Футбол
    03:22
    Глава UFC отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого дома
    Другие страны
    03:00
    Видео
    Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана
    Внешняя политика
    02:46
    КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
    В регионе
    02:38
    Британские ученые нашли метод подавить гипертонию
    Здоровье
    02:11
    "Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла Лиги
    Футбол
    01:56
    Видео
    В горных селах Шахбуза выпал снег
    Экология
    01:42
    Видео
    США атаковали судно в Оманском заливе
    Другие страны
    01:10
    В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове обнаружили тела трех человек
    Другие страны
    Лента новостей