В ДР Конго в результате нападения вооруженной группировки погибли не менее 37 мирных жителей

Не менее 37 мирных жителей погибли в результате нападения вооруженной группировки на населенный пункт на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщает RFI со ссылкой на конголезскую армию.

Ответственность за нападение военные возлагают на группировку "Альянс демократических сил" (ADF), связанную с "Исламским государством".

Нападавшие атаковали несколько кварталов, подожгли около 50 домов и торговые объекты, разграбили аптеки и медицинские центры, после чего скрылись в лесу. По данным представителей гражданского общества, многие жители бежали в соседние населенные пункты.

За неделю это уже второе нападение, которое связывают с группировкой ADF. 3 ноября вооруженные лица атаковали деревню Майкенгу в районе Луберо.