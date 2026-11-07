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    Konqoda silahlı qruplaşmanın hücumu nəticəsində azı 37 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 15:32
    Konqoda silahlı qruplaşmanın hücumu nəticəsində azı 37 nəfər ölüb

    Konqo Demokratik Respublikasının şərqindəki yaşayış məntəqəsinə silahlı qruplaşmanın etdiyi hücum nəticəsində azı 37 dinc sakin həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Konqo ordusuna istinadən RFI məlumat yayıb.

    Hərbçilər hücuma görə məsuliyyəti "İslam Dövləti" ilə əlaqəli olan "Demokratik Qüvvələr Alyansı" (ADF) qruplaşmasının üzərinə qoyurlar.

    Hücum edənlər bir neçə məhəlləyə basqın edib, 50-yə yaxın evi və ticarət obyektlərini yandırıb, aptekləri və tibb mərkəzlərini qarət edib, bundan sonra isə meşədə gizləniblər.

    Bu, bir həftə ərzində ADF qruplaşması ilə əlaqələndirilən artıq ikinci hücumdur. Noyabrın 3-də silahlı şəxslər Lubero rayonundakı Maykenqu kəndinə də hücum etmişdilər.

    Silahlı qruplaşma Konqo Demokratik Respublikası
    В ДР Конго в результате нападения вооруженной группировки погибли не менее 37 мирных жителей
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