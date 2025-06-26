В Товузе всех отравившихся фастфудом выписали домой

В Товузском районе предположительно отравившиеся фастфудом получили необходимую медпомощь в стационаре и уже выписаны домой на амбулаторное лечение.
Как сообщает западное бюро
Агентство пищевой безопасности (АПБА) совместно с сотрудниками профильных структур начали расследование для выяснения причин массового отравления. Специалисты уже взяли образцы продукции заведения, где произошел инцидент, пробы направлены в лабораторию для проведения исследований.
Деятельность объекта общепита приостановлена.