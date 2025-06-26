О нас

В Товузе всех отравившихся фастфудом выписали домой

В Товузе всех отравившихся фастфудом выписали домой В Товузском районе предположительно отравившиеся фастфудом получили необходимую медпомощь в стационаре и уже выписаны домой на амбулаторное лечение.
Здоровье
26 июня 2025 г. 08:34
В Товузе всех отравившихся фастфудом выписали домой

В Товузском районе предположительно отравившиеся фастфудом получили необходимую медпомощь в стационаре и уже выписаны домой на амбулаторное лечение.

Как сообщает западное бюро Report, в районную больницу, по уточненным данным, с признаками отравления обратились 36 человек, ранее сообщалось о 28.

Агентство пищевой безопасности (АПБА) совместно с сотрудниками профильных структур начали расследование для выяснения причин массового отравления. Специалисты уже взяли образцы продукции заведения, где произошел инцидент, пробы направлены в лабораторию для проведения исследований.

Деятельность объекта общепита приостановлена.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tovuzda qidadan zəhərlənən 36 nəfər evə buraxılıb

Самое читаемое

Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
25 июня 2025 г. 14:07
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
25 июня 2025 г. 23:13
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi