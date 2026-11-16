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    Трамп обвинил программу 60 Minutes в искажении данных об иранских ударах

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 18:37
    Трамп обвинил программу 60 Minutes в искажении данных об иранских ударах

    Президент США Дональд Трамп обвинил программу 60 Minutes в некорректном освещении эффективности американской противовоздушной обороны при отражении ударов Ирана.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

    По словам Трампа, с начала военной операции Epic Fury 28 февраля 2026 года Иран запустил от 8 тыс. до 9 тыс. ударных беспилотников одноразового применения, однако только два из них достигли целей и привели к гибели американцев. Оба случая произошли в первый день операции - в Кувейте и Саудовской Аравии.

    Трамп заявил, что 99,99% иранских ракет и беспилотников были перехвачены либо не привели к гибели американцев. По его словам, в репортаже 60 Minutes эти данные не были отражены.

    Отметим, что 60 Minutes - американская еженедельная информационно-аналитическая телепрограмма телеканала CBS, выходящая с 1968 года.

    Дональд Трамп США-Иран напряжение
    Tramp "60 Minutes" proqramını İranın zərbələrinə dair məlumatları təhrif etməkdə ittiham edib
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