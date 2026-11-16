Трамп обвинил программу 60 Minutes в искажении данных об иранских ударах

Президент США Дональд Трамп обвинил программу 60 Minutes в некорректном освещении эффективности американской противовоздушной обороны при отражении ударов Ирана.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, с начала военной операции Epic Fury 28 февраля 2026 года Иран запустил от 8 тыс. до 9 тыс. ударных беспилотников одноразового применения, однако только два из них достигли целей и привели к гибели американцев. Оба случая произошли в первый день операции - в Кувейте и Саудовской Аравии.

Трамп заявил, что 99,99% иранских ракет и беспилотников были перехвачены либо не привели к гибели американцев. По его словам, в репортаже 60 Minutes эти данные не были отражены.

Отметим, что 60 Minutes - американская еженедельная информационно-аналитическая телепрограмма телеканала CBS, выходящая с 1968 года.