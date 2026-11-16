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    Tramp "60 Minutes" proqramını İranın zərbələrinə dair məlumatları təhrif etməkdə ittiham edib

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2026
    • 18:56
    Tramp 60 Minutes proqramını İranın zərbələrinə dair məlumatları təhrif etməkdə ittiham edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp "60 Minutes" proqramını İranın zərbələrinin dəf edilməsi zamanı ABŞ-nin hava hücumundan müdafiə sisteminin effektivliyini düzgün işıqlandırmamaqda ittiham edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Truth Social" şəbəkəsində yazıb.

    Trampın sözlərinə görə, 2026-cı il fevralın 28-də "Epic Fury" hərbi əməliyyatı başlayandan bəri İran 8-9 min birdəfəlik zərbə pilotsuz uçuş aparatı buraxıb, lakin dronlardan yalnız ikisi hədəfə çataraq amerikalıların ölümünə səbəb olub. Hər iki hadisə əməliyyatın ilk günündə - Küveytdə və Səudiyyə Ərəbistanında baş verib.

    Tramp bildirib ki, İran raketlərinin və pilotsuz uçuş aparatlarının 99,99 %-i vurulub və ya amerikalıların ölümünə səbəb olmayıb. Onun sözlərinə görə, "60 Minutes"in reportajında bu məlumatlar öz əksini tapmayıb.

    Qeyd edək ki, "60 Minutes" CBS telekanalının 1968-ci ildən yayımlanan həftəlik informasiya-analitik televiziya proqramıdır.

    Donald Tramp İran İslam Respublikası
    Трамп обвинил программу 60 Minutes в искажении данных об иранских ударах
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