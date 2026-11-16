Ушаков сообщил об отдельных двусторонних встречах Путина с Си Цзиньпином и Трампом

Обсуждается подготовка двусторонней встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, подготовка встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне предварительно обсуждалась во время недавнего визита в Москву американских представителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.

По его словам, стороны затронули организационные вопросы предстоящей двусторонней встречи в общих чертах.

Он также сообщил, что Путин 18 ноября во время отдельной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином проинформирует его о последних контактах с американской стороной, итогах трехсторонней встречи в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта, а также стороны обсудят двусторонние отношения между Пекином и Москвой. Ушаков также раскрыл состав российской делегации, которая будет сопровождать российского лидера в ходе визита в Китай.

В состав российской делегации войдут три вице-премьера, семь министров, представители администрации президента и руководители крупнейших компаний и банков. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Среди них вице-премьеры Татьяна Голикова, Антон Силуанов и Дмитрий Чернышенко, а также заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков, сам Ушаков и другие.