Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Ушаков сообщил об отдельных двусторонних встречах Путина с Си Цзиньпином и Трампом

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 18:36
    Ушаков сообщил об отдельных двусторонних встречах Путина с Си Цзиньпином и Трампом

    Обсуждается подготовка двусторонней встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    По его словам, подготовка встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне предварительно обсуждалась во время недавнего визита в Москву американских представителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.

    По его словам, стороны затронули организационные вопросы предстоящей двусторонней встречи в общих чертах.

    Он также сообщил, что Путин 18 ноября во время отдельной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином проинформирует его о последних контактах с американской стороной, итогах трехсторонней встречи в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта, а также стороны обсудят двусторонние отношения между Пекином и Москвой. Ушаков также раскрыл состав российской делегации, которая будет сопровождать российского лидера в ходе визита в Китай.

    В состав российской делегации войдут три вице-премьера, семь министров, представители администрации президента и руководители крупнейших компаний и банков. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Среди них вице-премьеры Татьяна Голикова, Антон Силуанов и Дмитрий Чернышенко, а также заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков, сам Ушаков и другие.

    Юрий Ушаков Владимир Путин Дональд Трамп Си Цзиньпин АТЭС
    Uşakov Putinin Si Cinpin və Trampla ayrı-ayrılıqda ikitərəfli görüşlər keçirəcəyini açıqlayıb
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    19:00
    Трамп не возражал бы против возвращения Хуанга на пост главы Nvidia
    Другие страны
    18:52
    Десятки стран призвали РФ прекратить удары по энергетике Украины из-за высокого риска ядерной аварии
    Другие страны
    18:39
    Американский лидер допустил возможность встречи с Ким Чен Ыном
    Другие страны
    18:37
    Трамп обвинил программу 60 Minutes в искажении данных об иранских ударах
    Другие страны
    18:36
    Ушаков сообщил об отдельных двусторонних встречах Путина с Си Цзиньпином и Трампом
    В регионе
    18:28
    МИД Эстонии вызвал временного поверенного России
    Другие страны
    18:27
    Фото
    Делегация Азербайджана приняла участие в заседании Совета министров ОЭС
    Внешняя политика
    18:20
    Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы региональной безопасности
    Внешняя политика
    18:15
    Прокуратура Грузии раскрыла масштабное хищение средств при ремонте вагонов метро
    В регионе
    Лента новостей