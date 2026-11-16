İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Uşakov Putinin Si Cinpin və Trampla ayrı-ayrılıqda ikitərəfli görüşlər keçirəcəyini açıqlayıb

    Region
    • 16 noyabr, 2026
    • 18:51
    Uşakov Putinin Si Cinpin və Trampla ayrı-ayrılıqda ikitərəfli görüşlər keçirəcəyini açıqlayıb

    ABŞ və Rusiya prezidentləri Donald Tramp və Vladimir Putinin ikitərəfli görüşünə hazırlıq müzakirə olunur.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Çinin Şenjen şəhərində keçiriləcək APEC sammitində Putin və Trampın görüşünə hazırlıq məsələsi amerikalı nümayəndələr Cared Kuşner və Stiv Uitkoffun bu yaxınlarda Moskvaya səfəri zamanı ilkin olaraq müzakirə edilib.

    Uşakovun sözlərinə görə, tərəflər qarşıdan gələn ikitərəfli görüşün təşkilati məsələlərinə ümumi şəkildə toxunublar.

    O, həmçinin bildirib ki, Putin noyabrın 18-də Çin lideri Si Cinpinlə görüşü zamanı onu ABŞ tərəfi ilə son təmaslar, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanmasına dair Əbu-Dabidə keçirilmiş üçtərəfli görüşün yekunları barədə məlumatlandıracaq, eləcə də tərəflər Pekin və Moskva arasında ikitərəfli münasibətləri müzakirə edəcəklər. Uşakov, həmçinin Rusiya liderini Çinə səfəri zamanı müşayiət edəcək Rusiya nümayəndə heyətinin tərkibini də açıqlayıb.

    Rusiya nümayəndə heyətinin tərkibinə 3 baş nazirin müavini, 7 nazir, prezident administrasiyasının nümayəndələri və ən böyük şirkət və bankların rəhbərləri daxil olacaq. Bu barədə dövlət başçısının köməkçisi Yuri Uşakov məlumat verib. Onların arasında baş nazirin müavinləri Tatyana Qolikova, Anton Siluanov və Dmitri Çernışenko, həmçinin prezident administrasiyası rəhbərinin müavini Maksim Oreşkin, mətbuat katibi Dmitri Peskov, Uşakovun özü və digərləri var.

    Si Cinpin Vladimir Putin Donald Tramp
    Ушаков сообщил об отдельных двусторонних встречах Путина с Си Цзиньпином и Трампом
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:00
    Rusiya nüvə qəzası riskinə görə Ukrayna enerji infrastrukturuna zərbələri dayandırmağa çağırılıb
    Digər ölkələr
    18:56
    Tramp "60 Minutes" proqramını İranın zərbələrinə dair məlumatları təhrif etməkdə ittiham edib
    Digər ölkələr
    18:53
    ABŞ lideri Kim Çen Inla görüş ehtimalını istisna etməyib
    Digər ölkələr
    18:51
    Uşakov Putinin Si Cinpin və Trampla ayrı-ayrılıqda ikitərəfli görüşlər keçirəcəyini açıqlayıb
    Region
    18:36
    Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Estoniya XİN-ə çağırılıb
    Digər ölkələr
    18:18
    Foto
    Azərbaycan İslamabadda İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini təklif edib
    Xarici siyasət
    18:16
    Andrey Sibiqa Azərbaycanı BTİ-nin rəhbər orqanlarına seçilməsi münasibətilə təbrik edib
    Xarici siyasət
    18:09
    Azərbaycan və Böyük Britaniya regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib
    Xarici siyasət
    17:59
    Latviya Rusiya və Belarusdan taxıl tranzitinə qadağanı nəzərdən keçirir
    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti