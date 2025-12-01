В токсикологическое отделение КMЦ в ноябре поступило 92 пациента с отравлениями

В ноябре в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) в Баку были госпитализированы 92 человека с отравлениями различного происхождения.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь центра Рузбех Мамед.

По его словам, состояние 89 пациентов удалось стабилизировать благодаря своевременно проведенному лечению, после чего они были выписаны для амбулаторного наблюдения. Несмотря на усилия врачей, спасти трех пациентов не удалось.

Основные причины летальных исходов - тяжелый анафилактический шок и токсическое состояние, возникшее в результате отравления уксусной кислотой.