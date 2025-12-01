Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В токсикологическое отделение КMЦ в ноябре поступило 92 пациента с отравлениями

    Здоровье
    • 01 декабря, 2025
    • 13:43
    В токсикологическое отделение КMЦ в ноябре поступило 92 пациента с отравлениями

    В ноябре в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) в Баку были госпитализированы 92 человека с отравлениями различного происхождения.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь центра Рузбех Мамед.

    По его словам, состояние 89 пациентов удалось стабилизировать благодаря своевременно проведенному лечению, после чего они были выписаны для амбулаторного наблюдения. Несмотря на усилия врачей, спасти трех пациентов не удалось.

    Основные причины летальных исходов - тяжелый анафилактический шок и токсическое состояние, возникшее в результате отравления уксусной кислотой.

    КМЦ пациенты отравление
    Ötən ay 92 nəfər zəhərlənib, onlardan 3-ü ölüb
    Elvis

    Последние новости

    13:49

    Каллас: Поддержка ЕС направлена на усилении Украины и на поле боя, и в переговорах

    Другие страны
    13:45

    Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге превысило 150 человек

    Другие страны
    13:44

    Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в банковской сфере

    Финансы
    13:43

    В токсикологическое отделение КMЦ в ноябре поступило 92 пациента с отравлениями

    Здоровье
    13:40

    Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию

    Другие страны
    13:38

    Минобразования: В школах нет проблем с обеспечением компьютерами и интернетом

    Наука и образование
    13:37

    Азербайджан участвует в 16-м совещании по Гаагской конвенции 1954 года

    Внешняя политика
    13:34

    Песков: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет завтра во второй половине дня

    Другие страны
    13:32

    Азербайджан и ОАЭ создадут подкомитеты по пяти ключевым направлениям сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей