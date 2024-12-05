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В TƏBIB рассказали о состоянии родителей Вугара Гашимова, пострадавших при взрыве

В TƏBIB рассказали о состоянии родителей Вугара Гашимова, пострадавших при взрыве В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) рассказали о состоянии родителей покойного гроссмейстера Вугара Гашимова, пострадавших при взрыве в частном доме в селе Новханы.
Здоровье
5 декабря 2024 г. 11:44
В TƏBIB рассказали о состоянии родителей Вугара Гашимова, пострадавших при взрыве

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) рассказали о состоянии родителей покойного гроссмейстера Вугара Гашимова, пострадавших при взрыве в частном доме в селе Новханы.

В ответ на запрос Report в TƏBIB сообщили, что лечение Гасыма Гашимова продолжается в реанимационном отделении Центральной больницы нефтяников. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Он был госпитализирован с ожогами 2-й и 3-й степени на 55% поверхности тела.

Аида Гашимова была госпитализирована в реанимационное отделение "Yeni Klinika". У нее диагностированы множественные рваные, резаные раны различных частей тела и глубокая резаная рана левой руки. Также после рентгена и томографии были обнаружены закрытые переломы со смещением нижних частей обеих бедренных костей.

"Пациентке была оказана необходимая медицинская помощь. Позже по желанию членов семьи она была переведена в одно из частных медицинских учреждений", - сообщили в TƏBIB.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Həşimovun partlayışda xəsarət alan valideynlərinin son durumu açıqlanıb

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