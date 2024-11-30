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В TƏBİB призвали к поэтапному повышению устойчивости здравоохранения по итогам COP29

В TƏBİB призвали к поэтапному повышению устойчивости здравоохранения по итогам COP29 В TƏBİB призвали к поэтапному решению задач по строительству "зеленых" больниц, переработке медицинских отходов и экономии электроэнергии в период PostCOP.
Здоровье
30 ноября 2024 г. 17:10
В TƏBİB призвали к поэтапному повышению устойчивости здравоохранения по итогам COP29

В TƏBİB призвали к поэтапному решению задач по строительству "зеленых" больниц, улучшению управления переработкой медицинских отходов и экономии электроэнергии в свете принятых на климатической конференции (COP29) в Азербайджане решений.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на очередном совещании по деятельности подведомственных медицинских учреждений.

Он отметил, что в рамках COP29 были приняты важные решения о влиянии климатических изменений на здоровье человека и устойчивости сферы здравоохранения против подобных воздействий. Гурбанов назвал принятую на COP29 концепцию "Единое здоровье" важным шагом для своевременного выявления зоонозных заболеваний и принятия оперативных ответных мер.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB-in icraçı direktoru: PostCOP dönəmində yaşıl xəstəxana yaradılması üçün qərarlar qəbul edilməsi labüddür

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