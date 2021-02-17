О нас
Report Georgia
Аудио новости

В сушеной хурме, привезенной из Ирака в Азербайджан, обнаружена плесень

В сушеной хурме, привезенной из Ирака в Азербайджан, обнаружена плесень Продукция была признана непригодной к потреблению
Здоровье
17 февраля 2021 г. 11:06
В сушеной хурме, привезенной из Ирака в Азербайджан, обнаружена плесень
0 : 00
0 : 00

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана продолжает мероприятия по контролю за импортируемой в страну пищевой продукцией.

Как сообщили Report в АПБА, в рамках проведенных мероприятий инспекторы Агентства проверили 23.50 тонн сушеной хурмы, привезенной ООО "AGRO ALLIANCE" из Ирака в Азербайджан.

В ходе проверки были отобраны образцы импортной продукции и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности. В результате исследований в сушеной хурме был обнаружен плесневый грибок. Продукция была признана непригодной к потреблению.

В настоящее время принимаются меры в рамках требований законодательства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İraqdan Azərbaycana gətirilən xurmada kif göbələyi aşkarlanıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

TƏBİB: Пожилые люди с физическими ограничениями вакцинируются дома
TƏBİB: Пожилые люди с физическими ограничениями вакцинируются дома
17 февраля 2021 г. 12:09
Умер создатель дефибриллятора
Умер создатель дефибриллятора
17 февраля 2021 г. 10:55
TƏBIB о вакцинации иностранных граждан в Азербайджане
TƏBIB о вакцинации иностранных граждан в Азербайджане
17 февраля 2021 г. 10:44
ВОЗ заявила о риске вспышек COVID-19 несмотря на вакцинацию
ВОЗ заявила о риске вспышек COVID-19 несмотря на вакцинацию
17 февраля 2021 г. 08:04
ВОЗ не исключил третью волну пандемии
ВОЗ не исключил третью волну пандемии
17 февраля 2021 г. 01:11
Названо число новых случаев коронавируса в мире за сутки
Названо число новых случаев коронавируса в мире за сутки
16 февраля 2021 г. 22:11
Азеригаз проводит акцию по сдаче крови
"Азеригаз" проводит акцию по сдаче крови
16 февраля 2021 г. 21:32
Обнаружено новое осложнение при тяжелой форме коронавируса
Обнаружено новое осложнение при тяжелой форме коронавируса
16 февраля 2021 г. 19:35
Продолжается регистрация лиц старше 65 лет для прохождения вакцинации
Продолжается регистрация лиц старше 65 лет для прохождения вакцинации
16 февраля 2021 г. 16:20
В Азербайджане выявлены 140 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлены 140 случаев заражения коронавирусом
16 февраля 2021 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi