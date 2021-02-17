В сушеной хурме, привезенной из Ирака в Азербайджан, обнаружена плесень

Продукция была признана непригодной к потреблению

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана продолжает мероприятия по контролю за импортируемой в страну пищевой продукцией.

Как сообщили Report в АПБА, в рамках проведенных мероприятий инспекторы Агентства проверили 23.50 тонн сушеной хурмы, привезенной ООО "AGRO ALLIANCE" из Ирака в Азербайджан.

В ходе проверки были отобраны образцы импортной продукции и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности. В результате исследований в сушеной хурме был обнаружен плесневый грибок. Продукция была признана непригодной к потреблению.

В настоящее время принимаются меры в рамках требований законодательства.