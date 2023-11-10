В США провели первую в мире пересадку целого глаза

Врачи в Соединенных Штатах провели первую в истории пересадку человеку целого глаза.

Врачи в Соединенных Штатах провели первую в истории пересадку человеку целого глаза.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении медицинского центра Нью-Йоркского университета.

"Команда хирургов медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете провела первую в мире пересадку целого глаза и части лица 46-летнему военному ветерану из Арканзаса", - сообщил медцентр.

Отмечается, что мужчину на работе поразило электрическим током высокого напряжения после случайного соприкосновения с проводом под напряжением. В результате чего он потерял левый глаз, нос, губы, передние зубы, часть левой щеки и подбородок до кости.

Операция продлилась около 21 часа, в ней принимали участие более 140 хирургов, медсестер и других медработников.

В релизе уточняется, что к настоящему моменту не установлено, сможет ли пациент видеть новым глазом, но орган с момента трансплантации демонстрирует "удивительные признаки здоровья". Кроме этого утверждается, что данное достижение хирургов "открывает новые возможности для будущего прогресса в лечении зрения".