В США провели первую в мире пересадку целого глаза

Врачи в Соединенных Штатах провели первую в истории пересадку человеку целого глаза.
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"Команда хирургов медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете провела первую в мире пересадку целого глаза и части лица 46-летнему военному ветерану из Арканзаса", - сообщил медцентр.
Отмечается, что мужчину на работе поразило электрическим током высокого напряжения после случайного соприкосновения с проводом под напряжением. В результате чего он потерял левый глаз, нос, губы, передние зубы, часть левой щеки и подбородок до кости.
Операция продлилась около 21 часа, в ней принимали участие более 140 хирургов, медсестер и других медработников.
В релизе уточняется, что к настоящему моменту не установлено, сможет ли пациент видеть новым глазом, но орган с момента трансплантации демонстрирует "удивительные признаки здоровья". Кроме этого утверждается, что данное достижение хирургов "открывает новые возможности для будущего прогресса в лечении зрения".