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В Шуше спустя 32 года на свет появился ребенок

В Шуше спустя 32 года на свет появился ребенок В городе Шуша после освобождения от армянской оккупации в больнице модульного типа на свет появился первый ребенок.
Здоровье
20 октября 2024 г. 12:05
В Шуше спустя 32 года на свет появился ребенок

В городе Шуша после освобождения от армянской оккупации в больнице модульного типа на свет появился первый ребенок.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Первенец жительницы Шуши Тараны Хамыевой (1990 г.р.), - девочка. Вес новорожденной составил 3,2 кг, рост - 54 см.

Роды успешно приняла акушер-гинеколог Тарана Гасанова.

В настоящее время матери и ребенку продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь, их состояние удовлетворительное.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada 32 il sonra ilk körpə dünyaya gəlib

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