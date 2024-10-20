В Шуше спустя 32 года на свет появился ребенок

В городе Шуша после освобождения от армянской оккупации в больнице модульного типа на свет появился первый ребенок.

В городе Шуша после освобождения от армянской оккупации в больнице модульного типа на свет появился первый ребенок.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Первенец жительницы Шуши Тараны Хамыевой (1990 г.р.), - девочка. Вес новорожденной составил 3,2 кг, рост - 54 см.

Роды успешно приняла акушер-гинеколог Тарана Гасанова.

В настоящее время матери и ребенку продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь, их состояние удовлетворительное.