В Шуше осенью пройдет V Конгресс ортопедии и травматологии тюркского мира

Здоровье
13 августа 2025 г. 17:58
В Шуше 8-12 октября пройдет V Конгресс ортопедии и травматологии тюркского мира, организованный Министерством здравоохранения Азербайджана и Обществом костно-суставной хирургии Турции.

Об этом сообщили Report в Министерстве здравоохранения.

В мероприятии примут участие азербайджанские ученые, а также известные специалисты из Турции, Узбекистана, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Греции, Боснии и Герцеговины.

Основная цель конгресса - обмен опытом в области диагностики в ортопедии и травматологии, определение оптимальных методов хирургического вмешательства, а также организация обсуждения актуальных тем на научных сессиях.

Напомним, что первый Конгресс ортопедии и травматологии тюркского мира прошел в Баку в 2018 году. Конгресс также проводился в Казахстане, Боснии и Герцеговине, Кыргызстане.

Версия на азербайджанском языке Şuşada V Türk Dünyası Ortopedik və Travmatoloji Konqres keçiriləcək

