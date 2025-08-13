В Шуше осенью пройдет V Конгресс ортопедии и травматологии тюркского мира

В Шуше 8-12 октября пройдет V Конгресс ортопедии и травматологии тюркского мира, организованный Министерством здравоохранения Азербайджана и Обществом костно-суставной хирургии Турции.
Об этом сообщили Report в Министерстве здравоохранения.
В мероприятии примут участие азербайджанские ученые, а также известные специалисты из Турции, Узбекистана, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Греции, Боснии и Герцеговины.
Основная цель конгресса - обмен опытом в области диагностики в ортопедии и травматологии, определение оптимальных методов хирургического вмешательства, а также организация обсуждения актуальных тем на научных сессиях.
Напомним, что первый Конгресс ортопедии и травматологии тюркского мира прошел в Баку в 2018 году. Конгресс также проводился в Казахстане, Боснии и Герцеговине, Кыргызстане.