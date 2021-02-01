В Шуше предложено открыть первый на Кавказе инсультный центр

Это даст толчок к дальнейшему развитию этого города - сердца Карабаха

Председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук, врач клиники Кёльнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев предложил создать в Шуше первый на Кавказе инсультный центр.

В беседе с Report азербайджанский ученый рассказал о значимости начала деятельности инсультного центра.

Он отметил, что в рамках восстановления и реконструкции всей инфраструктуры на основе плана возвращения в Карабах, на освобожденных от оккупации территориях целесообразно открыть отвечающие современным стандартам учреждения здравоохранения:

"Наши земли, которые много лет находились под оккупацией, были освобождены благодаря политической воле господина Президента и силе победоносной Азербайджанской армии. Как известно, сейчас на этих территориях осуществляются восстановление коммуникаций, прокладка новых дорожных линий и другие инфраструктурные проекты. Вынужденные переселенцы, лишенные родных земель около 30 лет, в кратчайшие сроки вернутся домой".

Азербайджанский ученый считает, что открытие первого на Кавказе инсультного центра именно в Шуше даст толчок к дальнейшему развитию этого города - сердца Карабаха:

"Этим также будет продемонстрировано, насколько Шуша важна для нас. Так, в Шуше, нашей культурной столице, впервые на Кавказе откроется отвечающий современным стандартам медицинский центр. В Азербайджане достаточно опытных и профессиональных кадров в области медицины. Поэтому считаю необходимым открытие еще нескольких инсультных центров и в других регионах нашей страны. Потому что с научной точки зрения в регионе, где проживает 1 миллион человек, должны быть созданы как минимум два инсультных центра".

Н.Абдуллаев - первый азербайджанец, который провел важные исследования по спасению жизни пациентов с инсультом. Кроме того, он также является одним из трех самых молодых врачей в Германии, выполняющих современные операции подобного рода. Его инновации в хирургической технике для лечения инсульта были отмечены стипендией Нейрорадиологического общества Германии. В настоящее время идет процесс официальной регистрации его нового открытия для лечения этих пациентов.

Он является организатором различных международных мероприятий, симпозиумов и новейших практических тренингов, регулярно проводимых в Азербайджане с 2016 года в связи с инсультом головного мозга. В этих мероприятиях приняли участие самые известные ученые мира в этой области. Одно из этих международных мероприятий было посвящено 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.