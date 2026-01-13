В Шамахы в рамках проекта Mentor Klinika проведена первая травматологическая операция
Здоровье
- 13 января, 2026
- 17:38
В рамках проекта Mentor Klinika Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в Шамахинской районной центральной больнице проведена первая травматологическая операция.
Об этом Report сообщили в TƏBİB.
Хирургическая процедура проведена мужчине (1994 г.р.), получившему травму в результате дорожно-транспортного происшествия. У пациента был диагностирован почти полный разрыв сухожилия левой трехглавой мышцы плеча на уровне локтевого сустава, и была рекомендована операция по восстановлению (пластике) сухожилия.
В настоящее время лечение пациента продолжается в хирургическом отделении, его состояние оценивается как стабильное.
Последние новости
18:03
Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 1 февраляЭнергетика
17:53
Фото
Азербайджан и Турция договорились о сотрудничестве в сфере археологииНаука и образование
17:53
В Таджикистане реализуют первый солнечный энергетический проект мощностью 500 МВтВ регионе
17:51
Президент встретился с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского районаВнутренняя политика
17:43
В Гусаре автомобиль сбил двух школьницПроисшествия
17:41
Верховная Рада Украины поддержала освобождение от должности главы СБУДругие страны
17:38
В Шамахы в рамках проекта Mentor Klinika проведена первая травматологическая операцияЗдоровье
17:37
Фото
Азербайджан и Италия провели межмидовские политконсультацииВнешняя политика
17:37