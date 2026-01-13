В Шамахы в рамках проекта Mentor Klinika проведена первая травматологическая операция

В рамках проекта Mentor Klinika Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в Шамахинской районной центральной больнице проведена первая травматологическая операция.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Хирургическая процедура проведена мужчине (1994 г.р.), получившему травму в результате дорожно-транспортного происшествия. У пациента был диагностирован почти полный разрыв сухожилия левой трехглавой мышцы плеча на уровне локтевого сустава, и была рекомендована операция по восстановлению (пластике) сухожилия.

В настоящее время лечение пациента продолжается в хирургическом отделении, его состояние оценивается как стабильное.