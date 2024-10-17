В сентябре около 600 медицинских и немедицинских работников прошли тренинги в рамках подготовки к COP29

11:36

В преддверии международной конференции COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре, организованы различные тренинги с целью повышения знаний и навыков медицинского и немедицинского персонала.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на брифинге, посвященном совершенствованию и развитию Службы скорой и неотложной медицинской помощи.

Он отметил, что только в сентябре к тренингам был привлечен 581 человек.

По его словам, тренинги включают базовую электрокардиограмму (ЭКГ), базовое и расширенное жизнеобеспечение (BLS и ALS), неотложную кардиологическую помощь, догоспитальную поддержку при травмах, абдоминальный синдром, неотложную педиатрическую помощь и курсы по английскому языку.