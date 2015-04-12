В Саудовской Аравии в отставку отправлен второй за месяц министр здравоохранения

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз отправил министра здравоохранения Ахмеда аль-Хатиба в отставку. Это уже второе увольнение с данной должности за месяц, передает Reuters со ссылкой на государственное агентство SPA.

Причина отставки министра не сообщается.

Проблемы социальной защиты, такие как недостаток доступного жилья, безработица и трудности в обеспечении медицинской помощи, являются наиболее политически значимыми в Саудовской Аравии, информирует Report со ссылкой на «Газета.Ru».