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В Саатлы двое детей госпитализированы с пищевым отравлением, один скончался

В Саатлы двое детей госпитализированы с пищевым отравлением, один скончался Не удалось спасти жизнь одному из двух несовершеннолетних, госпитализированных в Бакинский Клинический медицинский центр (КМЦ) с подозрением на пищевое отравление.
Здоровье
6 апреля 2022 г. 15:08
В Саатлы двое детей госпитализированы с пищевым отравлением, один скончался

Не удалось спасти жизнь одному из двух несовершеннолетних, госпитализированных в Бакинский Клинический медицинский центр (КМЦ) с подозрением на пищевое отравление.

Как сообщили Report в пресс-службе центра, сегодня детей доставили в КМЦ по направлению из Саатлинской центральной районной больницы.

Отмечается, что один из детей, госпитализированный в центр в 12:45 с диагнозом "неуточненное бактериальное пищевое отравление"- Х.Ф 2019 года рождения скончался в 13:08: "Другой ребенок М.Ф 2013 года рождения помещен в реанимацию, его состояние остается тяжелым. Предполагается, что дети выпили маринад консервированных помидоров".

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Версия на азербайджанском языке Saatlıda iki uşaq qidadan zəhərlənib, biri ölüb

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