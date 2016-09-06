В результате аварии в Баку пострадали 8 человек

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны имена и диагнозы доставленных в третью городскую клиническую больницу лиц, пострадавших в результате аварии близ станции метро "Нефтчиляр" Низаминского района.

Как сообщили Report из больницы, в результате аварии пострадали 8 человек, 6 из которых вскоре были выписаны. Раненые Нурана Вердиева 1983 г.р. и Севдияр Аджалыев 1959 г.р. продолжают оставаться в больнице.

Н.Вердиевой поставлен диагноз закрытый оскольчатый перелом носа и носовое кровотечение, а С.Аджалыеву - травма передней поверхности верхней трети обеих голеней и ушиб левого колена.

Отметим, что движущийся на высокой скорости пассажирский автобус №60 врезался в мост. В результате ДТП пострадали водитель и 8 пассажиров. Предположительно, причиной аварии стала неисправность тормозной системы автобуса.