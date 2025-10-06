Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В ресторане в Сабирабаде обнаружено незаконное содержание 20 животных

    Здоровье
    • 06 октября, 2025
    • 11:16
    В семейном ресторане "İZ" в Сабирабаде обнаружено содержание в закрытом помещении без ветеринарного контроля двух павлинов, трех фазанов и 15 голубей.

    Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    Отмечается, что субъекту предпринимательства были даны указания передать птиц на особо охраняемые природные территории или в зоопарки, а также проведения очистки, дезинфекции и других ветеринарно-санитарных мероприятий в местах их содержания. Было указано, что в случае невыполнения указаний будут приняты необходимые меры в соответствии с законодательством.

    Отметим, что содержание и демонстрация диких животных и птиц на предприятиях общественного питания и местах семейного отдыха запрещены законом. В таких случаях контакт животных и птиц с людьми создает риски передачи зоонозных заболеваний и нарушения биологической безопасности.

    Лента новостей