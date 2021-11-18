В 2020 году в Азербайджане зарегистрировано свыше 12 тыс. детей с болезнью сердца

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"В настоящее время частота врожденных пороков сердца (ВПС) по странам мира варьируется в разных диапазонах. В нашей стране частота рождения детей с врожденными пороками составляет 7–8 на 1000 живых родов".

Как сообщает Report, об этом сказал эксперт-специалист Минздрава Азербайджана, детский кардиолог Эльнур Гасанов.

По его словам, врожденные пороки сердца могут быть вызваны множеством факторов на разных этапах внутриутробного развития: "К ним относятся - генетические аномалии и аномалии хромосом; нарушения эмбриогенеза, возникающие в период формирования сердечно-сосудистой системы; внешние факторы, влияющие на организм матери во время беременности (вредные привычки - курение табака, чрезмерное употребление алкоголя и др). Изменения на молекулярном уровне включают хромосомные и генные аномалии. Один из них - синдром Дауна (хромосомное заболевание, вызванное лишней 21-й хромосомой).

Представитель минздрава отметил, что около 40 процентов пациентов с синдромом дауна рождаются с ВПС, в связи с чем большинство пациентов с пороком сердца с младенческого возраста нуждаются в хирургическом вмешательстве: "В целом, в 2020 году в Азербайджане зарегистрировано 12 465 детей в возрасте до 18 лет, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и 2021 ребенок с врожденными аномалиями (пороки развития), деформациями и хромосомными нарушениями".