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В праздничные дни в службу скорой медпомощи поступило до 8 тыс. обращений

В праздничные дни в службу скорой медпомощи поступило до 8 тыс. обращений В праздничные дни Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи работал в усиленном режиме.
Здоровье
10 июня 2025 г. 14:43
В праздничные дни в службу скорой медпомощи поступило до 8 тыс. обращений

В праздничные дни Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи работал в усиленном режиме.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в праздничные дни на номер 103 поступило 7 872 обращения по городу Баку.

Наибольшее количество обращений (2 035) зафиксировано 8 июня. 797 человек госпитализированы в различные медицинские учреждения, остальным оказана необходимая помощь на месте.

Причины обращения в основном связаны с повышением артериального давления, кардиологическими проблемами, различными травмами и т. д.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində təcili tibbi yardım xidmətinə 8 minədək müraciət daxil olub

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