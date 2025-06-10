В праздничные дни в КМЦ поступили 11 человек с отравлением

В праздничные дни в КМЦ поступили 11 человек с отравлением

В выходные дни по случаю Гурбан-байрам (6-9 июня) в отделение токсикологии Клинического медцентра поступили 11 человек с отравлением.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы КМЦ Рузбех Мамед.

По его словам, из пострадавших 3 отравились уксусной кислотой, 5 - лекарствами, 1 - от укуса змеи, 1 человек обратился с аллергической реакцией, а 1 - с отравлением фосфорорганическими соединениями.

"Обратившимся лицам были оказаны необходимые медицинские услуги, случаев смерти не зарегистрировано", - сказал он.