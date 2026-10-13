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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Тхонглун Сисулит анонсировал визиты министров Лаоса в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 11:47
    Тхонглун Сисулит анонсировал визиты министров Лаоса в Азербайджан

    Президент Лаоса Тхонглун Сисулит намерен направить в Азербайджан профильных министров для развития сотрудничества в сферах инвестиций, энергетики, образования и по другим направлениям.

    Как сообщает Report, об этом он заявил в Баку, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Тхонглун Сисулит отметил, что в рамках визита встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и предложит ему поручить соответствующим ведомствам активизировать двустороннее взаимодействие.

    "В дальнейшем я намерен направить в Азербайджан министров, которые смогут внести существенный вклад в развитие взаимодействия в сферах инвестиций, энергетики, образования и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес. Они смогут подробно обсудить перспективы сотрудничества и разработать конкретные механизмы реализации наших договоренностей", - сказал президент Лаоса.

    Ильхам Алиев Тхонглун Сисулит Азербайджано-лаосские отношения
    Laos Prezidenti: Müxtəlif qurumlardan Azərbaycana nümayəndə heyəti göndərəcəyik
    Thongloun Sisoulith announces visits by Lao ministers to Azerbaijan
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