Тхонглун Сисулит анонсировал визиты министров Лаоса в Азербайджан

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит намерен направить в Азербайджан профильных министров для развития сотрудничества в сферах инвестиций, энергетики, образования и по другим направлениям.

Как сообщает Report, об этом он заявил в Баку, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Тхонглун Сисулит отметил, что в рамках визита встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и предложит ему поручить соответствующим ведомствам активизировать двустороннее взаимодействие.

"В дальнейшем я намерен направить в Азербайджан министров, которые смогут внести существенный вклад в развитие взаимодействия в сферах инвестиций, энергетики, образования и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес. Они смогут подробно обсудить перспективы сотрудничества и разработать конкретные механизмы реализации наших договоренностей", - сказал президент Лаоса.