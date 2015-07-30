​В питьевой воде трех бакинских районов выявлено несоответствие санитарным нормам

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В связи с лабораторным контролем насосных станций и центральных водохранилищ Баку за 6 месяцев этого года был произведен анализ 935 образцов воды.

Об этом Report заявили в министерстве здравоохранения.

Были проведены исследования в связи с неудовлетворительными результатами проведенного Республиканским центром гигиены и эпидемиологии анализа образцов питьевой воды. Выдвинули предложения для принятия соответствующих мер по устранению недочетов, отрицательно сказывающихся на показателях качества воды.

В то же время, органами санитарно-эпидемиологической службы республики производится периодический контроль за соблюдением санитарных правил на территории населенных пунктов, проведением очистительных работ в соответствии с нормами, временным хранением, периодическим вывозом и утилизацией бытовых отходов.

В связи с недочетами, выявленными в результате исследований Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, руководителям ответственных за санитарную чистоту Сабунчинского, Хазарского, Сураханского, Хатаинского районов органов были представлены соответствующие предложения, ответственные лица в Бинагадинском, Низаминском, Гарадагском районах были оштрафованы в административном порядке, руководству ИВ города Баку направили официальные письма в целях организации соответствующих мероприятий.

Контроль за физико-химическими и бактериологическими показателями морской воды продолжается путем проведения лабораторных исследований в расположенных на территории Баку зонах отдыха и пляжах.

Кроме того, был произведен анализ образцов воды в системах водоснабжения в городских и районных центрах республики, в соответствии с результатами предприняты соответствующие меры, взяты образцы воды из эксплуатируемых водоочистительных сооружений модульного типа на территории 18-ти районов.