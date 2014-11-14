В ООН заявили, что вакцину против Эболы начнут применять не раньше 2015 года

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Специальный посланник Генерального секретаря ООН по борьбе с Эболой Дэвид Набарро заявил, что в случае успешных испытаний вакцин против лихорадки Эбола применение лекарства начнется в 2015 году. Об этом сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

«Дозы вакцины станут доступны в следующем году», — отметил Набарро, уточнив, что это произойдет в случае успешных испытаний.

Ранее сообщалось, что объединение «Врачи без границ» собирается протестировать три разных метода лечения Эболы в клиниках Западной Африки.