В октябре в Азербайджане у 19 желающих вступить в брак обнаружен СПИД

В Азербайджане за 10 месяцев этого года 116263 человека прошли медобследование для вступления в брак.

Об этом Report сообщила директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Зохра Алимирзаева.

По ее словам, из них 3018 являются носителями талассемии, у 251 обнаружен сифилис, 126 – СПИД, у 39 пар обе стороны были носителями талассемии.

"В октябре было обследовано 12645 человек. 365 обследованных являются носителями талассемии, у 39 обнаружен сифилис, 19 – СПИД, у пяти пар оба являются носителями талассемии", - сообщила директор института.