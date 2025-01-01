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В Нахчыванской АР первыми новорожденными в этом году стали близнецы

В Нахчыванской АР первыми новорожденными в этом году стали близнецы В Нахчыванской Автономной Республике первыми новорожденными в этом году стали близнецы.
Здоровье
1 января 2025 г. 16:22
В Нахчыванской АР первыми новорожденными в этом году стали близнецы

В Нахчыванской Автономной Республике первыми новорожденными в этом году стали близнецы.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, близнецы родились в Нахчыванском перинатальном центре.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января в 01:10 жительница Ордубадского района Айтадж Сеидова, 2000 года рождения, родила мальчиков-близнецов.

Роды прошли на 38-й неделе беременности, вес одного ребенка составил 2 кг 600 г, другого - 2 кг 300 г.

Состояние матери и близнецов в настоящее время стабильное. Близнецов, которые стали первенцами в семье, назвали Эльвин и Эмин.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda ilin ilk körpələri əkiz olub

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