В Нахчыванской АР первыми новорожденными в этом году стали близнецы

В Нахчыванской Автономной Республике первыми новорожденными в этом году стали близнецы.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, близнецы родились в Нахчыванском перинатальном центре.
Так, в ночь с 31 декабря на 1 января в 01:10 жительница Ордубадского района Айтадж Сеидова, 2000 года рождения, родила мальчиков-близнецов.
Роды прошли на 38-й неделе беременности, вес одного ребенка составил 2 кг 600 г, другого - 2 кг 300 г.
Состояние матери и близнецов в настоящее время стабильное. Близнецов, которые стали первенцами в семье, назвали Эльвин и Эмин.