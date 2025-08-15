О нас

В Нахчыване закрыли кафе из-за нарушений санитарных норм

Здоровье
15 августа 2025 г. 18:54
Агентство продовольственной безопасности Нахчыванской АР приостановило деятельность одного из кафе в Нахчыване из-за выявленных нарушений санитарных норм.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Агентстве, кафе принадлежит Сянану Вели оглу Пириеву.

Среди выявленных нарушений - несоблюдение гигиенических норм, инструменты и оборудование находились в непригодном состоянии, не проводились дезинфекционные работы, не соблюдался температурный режим и принцип товарного соседства, работники не проходили медицинские осмотры.

Владельцу объекта общепита даны соответствующие указания для устранения недостатков, деятельность кафе ограничена до устранения выявленных нарушений.

