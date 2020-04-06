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В Нахчыване у 18 человек обнаружен COVID-19

В Нахчыване у 18 человек обнаружен COVID-19

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"В соответствии с введенным в нашей стране карантинным режимом в Нахчыванской Автономной Республике под наблюдением находятся 2 896 человек. Из них 536 человек - это приехавшие в Автономную Республику из других регионов нашей страны".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Автономной Республике 630 подозреваемым в заражении провели тесты на выявление коронавируса. По результатам повторных тестовых проверок было выявлено 18 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). 1 человек вылечился и уже выписан домой. Оставшиеся 17 человек продолжают лечение в больнице специального режима. Случаев осложнений нет.

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