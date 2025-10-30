Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Здоровье
    • 30 октября, 2025
    • 12:46
    В приложении e-Təbib пациенты смогут оценить врача и качество обслуживания

    В мобильном приложении e-Təbib пациенты смогут оценивать врача и качество обслуживания.

    Об этом Report сообщила руководитель отдела маркетинга и мероприятий Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Парвин Салахова на 27-й Азербайджанской международной выставке медицинских инноваций - Medinex 2025.

    По ее словам, это приложение является одним из самых важных проектов, реализуемых агентством в сфере цифрового здравоохранения, и ежегодно совершенствуется новыми функциями:

    "Новшество, которое мы представляем в этом году, заключается в том, что граждане уже смогут оценить качество медицинских услуг после их получения в рамках обязательного медицинского страхования. То есть, гражданин сможет оценить через мобильное приложение уровень полученной услуги, деятельность врача и работу медицинского учреждения".

    Салахова отметила, что эта возможность позволит агентству более тщательно изучать мнения граждан и предпринимать конкретные шаги для повышения качества медицинских услуг.

    медицина медицинские услуги качество услуг мобильное приложение
    "e-Təbib" mobil tətbiqində pasiyent həkimi və xidməti qiymətləndirə biləcək

    В приложении e-Təbib пациенты смогут оценить врача и качество обслуживания

