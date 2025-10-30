В приложении e-Təbib пациенты смогут оценить врача и качество обслуживания

В мобильном приложении e-Təbib пациенты смогут оценивать врача и качество обслуживания.

Об этом Report сообщила руководитель отдела маркетинга и мероприятий Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Парвин Салахова на 27-й Азербайджанской международной выставке медицинских инноваций - Medinex 2025.

По ее словам, это приложение является одним из самых важных проектов, реализуемых агентством в сфере цифрового здравоохранения, и ежегодно совершенствуется новыми функциями:

"Новшество, которое мы представляем в этом году, заключается в том, что граждане уже смогут оценить качество медицинских услуг после их получения в рамках обязательного медицинского страхования. То есть, гражданин сможет оценить через мобильное приложение уровень полученной услуги, деятельность врача и работу медицинского учреждения".

Салахова отметила, что эта возможность позволит агентству более тщательно изучать мнения граждан и предпринимать конкретные шаги для повышения качества медицинских услуг.