О нас
Report Georgia
Аудио новости

В мире за сутки выявили более 567 тыс. заразившихся коронавирусом

В мире за сутки выявили более 567 тыс. заразившихся коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 136,29 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 567 тыс.
Здоровье
14 апреля 2021 г. 03:51
В мире за сутки выявили более 567 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 136,29 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 567 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованным во вторник данным ВОЗ, число летальных исходов возросло более чем на 9,5 тыс., превысив 2,94 млн.

По состоянию на 13 апреля в ВОЗ поступили сведения о 136 291 128 инфицированных и 2 941 128 умерших. Число заразившихся увеличилось на 567 849, умерших - на 9 521.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 30% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (175 614), на втором месте - Европа (159 163), на третьем - Северная и Южная Америка (153 573).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 888 765. Далее следуют Индия (13 689 453), Бразилия (13 482 023), Франция (4 987 689), Россия (4 657 883), Великобритания (4 373 347), Турция (3 903 573), Италия (3 779 594), Испания (3 336 637), Германия (3 022 323), Польша (2 599 850) и Колумбия (2 536 198).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı 9 521 nəfər artıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

ВОЗ ведет мониторинг ситуации с вакциной Johnson & Johnson
ВОЗ ведет мониторинг ситуации с вакциной Johnson & Johnson
13 апреля 2021 г. 23:59
В Азербайджане количество введенных доз вакцины от COVID-19 превысило 1,2 млн
В Азербайджане количество введенных доз вакцины от COVID-19 превысило 1,2 млн
13 апреля 2021 г. 16:50
В Азербайджане выявлено 2 457 новых случаев заражения
В Азербайджане выявлено 2 457 новых случаев заражения
13 апреля 2021 г. 16:44
Заслуженный врач РФ: Нужна вакцинация максимально возможного числа людей
Заслуженный врач РФ: Нужна вакцинация максимально возможного числа людей
13 апреля 2021 г. 12:41
В мире за сутки выявили более 675 тыс. заразившихся коронавирусом
В мире за сутки выявили более 675 тыс. заразившихся коронавирусом
12 апреля 2021 г. 22:14
ВОЗ: Количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд
ВОЗ: Количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд
12 апреля 2021 г. 18:28
Названо число вакцинированных в Азербайджане
Названо число вакцинированных в Азербайджане
12 апреля 2021 г. 16:48
В Азербайджане выявлен 1 151 новый случай заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлен 1 151 новый случай заражения коронавирусом
12 апреля 2021 г. 16:43
Эксперт: Вакцинация является единственным спасательным кругом для всех нас
Эксперт: Вакцинация является единственным спасательным кругом для всех нас
12 апреля 2021 г. 09:51
Раскрыты основные симптомы одного из самых распространенных видов рака
Раскрыты основные симптомы одного из самых распространенных видов рака
12 апреля 2021 г. 03:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi