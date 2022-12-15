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В мире выросли заболеваемость и смертность от COVID-19

В мире выросли заболеваемость и смертность от COVID-19 Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю выросла на 2%, смертность - на 10%.
Здоровье
15 декабря 2022 г. 00:17
В мире выросли заболеваемость и смертность от COVID-19

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю выросла на 2%, смертность - на 10%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 5 по 11 декабря заболеваемость коронавирусом выросла в западной части Тихого океана и американского региона на 3% и 27% соответственно.

При этом в Африке и Юго-Восточной Азии показатели заболеваемости снизились на 73 и 33% соответственно.

Всего за неделю по всему миру было выявлено около 3,3 млн новых случаев заражения коронавирусом.

Число смертей от COVID-19 за последнюю неделю упало только в Юго-Восточной Азии (на 10%) и Европе (на 17%). В остальных регионах было зафиксирован рост уровня смертности, сильнее всего - в Восточном Средиземноморье (на 81%) и Африке (на 975%). Однако в случае с Африкой, несмотря на такой сильный рост в процентном отношении, было выявлено всего 129 смертей от последствий коронавируса, что составляет 1% от общего количества смертей по всему миру. Кроме того, в ВОЗ объяснили, что резкий рост смертности в Африке является следствием предоставления данных и за предыдущие недели.

В общей сложности за неделю зафиксировано около 9,7 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире выявлено более 650 млн случаев заражения коронавирусом и около 6,6 млн смертей от последствий заболевания.

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Версия на азербайджанском языке ÜST bir həftə ərzində dünyada koronavirusdan ölümlərin 10 % artdığını açıqlayıb

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