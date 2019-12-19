Главный онколог: В мире ежегодно регистрируют 14 млн новых онкологических больных

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"В мире ежегодно регистрируют 14 млн новых онкологических больных".

Как сообщает Report, об этом на II Национальной конференции на тему "Бремя неинфекционных заболеваний и стратегия борьбы с ними" заявил главврач Национального онкологического центра, главный онколог Азад Керимли.

Он сказал, что ежегодно умирают 8,8 млн онкологических больных: "Сообщается, что до 2030 года количество новых заболевших достигнет 24 млн. В нашей стане также с каждым годом растет количество онкобольных. Я бы не хотел сеять панику среди людей, говоря об увеличении количества больных. Среди населения ходят слухи, что растет количество онкобольных. Однако рост не так велик, как думают люди. Растет количество больных не только онкологическим, но и другими заболеваниями. Здесь следует учитывать показатели графиков, т.е. численность населения. В 2018 году, когда население составляло около 9 млн 960 тыс. человек, зарегистрированных онкобольных было больше 49 тыс. Это не такой уж большой показатель".

Главный онколог отметил, что в 2013-2018 годы в 32 районах был проведен профилактический медосмотр населения: "В результате осмотра были обследованы 32289 человек, у 982 человек обнаружилась онкология".