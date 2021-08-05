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В мире число заразившихся коронавирусом превысило 200 млн

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 200 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 млн.
Здоровье
5 августа 2021 г. 21:51
В мире число заразившихся коронавирусом превысило 200 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 200 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг ВОЗ.

Согласно опубликованным на ее сайте данным, в ВОЗ поступили сведения о 200 174 883 инфицированных коронавирусом и 4 255 892 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 658 630, летальных исходов - на 10 215.

Отметим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 35 125 227. Далее следуют Индия (31 812 114), Бразилия (19 985 817), Россия (6 379 904), Франция (6 068 252), Великобритания (5 952 760), Турция (5 822 487), Аргентина (4 961 880), Колумбия (4 807 979), Испания (4 545 184), Италия (4 369 964) и Иран (4 019 084).

Летальных исходов больше всего в США - 609 613, вторую строчку занимает Бразилия (558 432), третью - Индия (426 290). Далее следуют Мексика (241 936), Перу (196 598), Россия (162 509), Великобритания (130 000), Италия (128 136), Колумбия (121 484), Франция (110 969), Аргентина (106 447) и Индонезия (102 375).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 200 milyon nəfəri ötüb

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