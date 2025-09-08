В Минздраве обсудили создание инфраструктуры здравоохранения на освобожденных территориях
- 08 сентября, 2025
- 17:48
В Министерстве здравоохранения состоялось первое заседание Рабочей группы по организации медицинского обслуживания на освобожденных от оккупации территориях.
Об этом Report сообщает на министерство.
На заседании были обсуждены общие подходы к обеспечению качества и доступности медицинских услуг для населения, проживающего на освобожденных территориях, к созданию инфраструктуры здравоохранения, оснащению его современным оборудованием, подготовке кадров. Помимо этого, состоялись плодотворные дискуссии, направленные на выработку единой стратегии.
Министр здравоохранения Теймур Мусаев в своем выступлении подчеркнул, что в рамках программы "Великое возвращение" уделяется особое внимание сфере здравоохранения: "Это будет способствовать успешной реализации программы "Великое возвращение" и обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона".
В завершение заседания были даны соответствующие поручения по выполнению поставленных задач.
В заседании приняли участие представители министерств здравоохранения, обороны, чрезвычайных ситуаций, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также специальных представительств президента Азербайджанской Республики в освобожденных районах и городах