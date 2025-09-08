ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    В Минздраве обсудили создание инфраструктуры здравоохранения на освобожденных территориях

    Здоровье
    • 08 сентября, 2025
    • 17:48
    В Минздраве обсудили создание инфраструктуры здравоохранения на освобожденных территориях

    В Министерстве здравоохранения состоялось первое заседание Рабочей группы по организации медицинского обслуживания на освобожденных от оккупации территориях.

    Об этом сообщает Report.

    На заседании были обсуждены общие подходы к обеспечению качества и доступности медицинских услуг для населения, проживающего на освобожденных территориях, к созданию инфраструктуры здравоохранения, оснащению его современным оборудованием, подготовке кадров. Помимо этого, состоялись плодотворные дискуссии, направленные на выработку единой стратегии.

    Министр здравоохранения Теймур Мусаев в своем выступлении подчеркнул, что в рамках программы "Великое возвращение" уделяется особое внимание сфере здравоохранения: "Это будет способствовать успешной реализации программы "Великое возвращение" и обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона".

    В завершение заседания были даны соответствующие поручения по выполнению поставленных задач.

    В заседании приняли участие представители министерств здравоохранения, обороны, чрезвычайных ситуаций, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также специальных представительств президента Азербайджанской Республики в освобожденных районах и городах

    здравоохранение Минздрав освобожденные территории медицинские услуги
    Səhiyyə Nazirliyində "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tibbi xidmətin təşkili" ilə bağlı İşçi qrupunun ilk iclası keçirilib

