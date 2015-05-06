​В министерстве здравоохранения состоялись новые назначения

6 мая, 2015 09:23

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Анар Гедирли освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства. А.Гедирли назначен в министерстве на другую должность. Приказом министра здравоохранения Октая Ширалиева на должность руководителя пресс-службы министерства назначена Лия Байрамова. Отметим, что раннее Л. Байрамова занимала должность завотделом в газете "Зеркало".