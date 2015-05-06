​В министерстве здравоохранения состоялись новые назначения

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Анар Гедирли освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.
А.Гедирли назначен в министерстве на другую должность.
Приказом министра здравоохранения Октая Ширалиева на должность руководителя пресс-службы министерства назначена Лия Байрамова.
Отметим, что раннее Л. Байрамова занимала должность завотделом в газете "Зеркало".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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