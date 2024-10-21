В Мексике запретят продажу нездоровой пищи в школах из-за ожирения у детей

Власти Мексики полностью запретят продажу нездоровой пищи и сладких напитков в школах для борьбы с ожирением среди детей и подростков.

Власти Мексики полностью запретят продажу нездоровой пищи и сладких напитков в школах для борьбы с ожирением среди детей и подростков.

Как передает Report, об этом заявил министр образования республики Марио Дельгадо в ходе выступления на ежедневной пресс-конференции президента страны Клаудии Шейнбаум.

"30 сентября главы Минобразования и Минздрава (предыдущего правительства - ред.) заключили соглашение о продвижении здорового питания в школах. С 29 марта 2025 года для всех школ национальной образовательной системы начального, среднего и старшего уровней (выполнение условий соглашения - ред.) будет обязательным", - заявил Дельгадо.

Министр пояснил, что речь идет о запрете на продажу ультрапереработанных продуктов с низкой пищевой ценностью.

"У нас уже были определенные указания [на этот счет], но они не обладали необходимой силой. На деле оказывается, что в подавляющем количестве школ преобладает продажа продуктов с низкой пищевой ценностью", - сообщил министр и привел данные исследований, согласно которым в 98% школ продается нездоровая пища, в 95% - сладкие напитки, 79% - газировки.

По словам Дельгадо, данный вопрос особенно остро стоит на повестке дня из-за ситуации с ожирением среди школьников.

"Согласно национальному исследованию здоровья и питания, у 5,7 млн учащихся в возрасте 5-11 лет есть проблемы с ожирением и у 10,4 млн учащихся в возрасте 12-19 лет. Эта проблема, которую мы не можем игнорировать", - сообщил министр, связав происходящее с чрезмерным потреблением сахара.