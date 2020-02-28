 Наверх

В Маштаге закрыт цех по убою птицы

В Маштаге закрыли цех по убою птицы

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели рейд в принадлежащем физическому лицу Бабирову Талеху Байрам оглу цехе по убою птицы на территории завода по переработке оливок в поселке Маштага Сабунчинского района Баку.

Как сообщили Report в АПБА, во время рейда выявился факт незаконной деятельности цеха. 

Было установлено, что в действующем в антисанитарных условиях цехе не проводится ветеринарного обследования птиц, не соблюдаются санитарно-гигиенические правила. 

Взятые образцы были представлены в лабораторию Института продовольственной безопасности Азербайджана. 

В целях обеспечения охраны здоровья населения и безопасности продовольствия АПБА и впредь продолжит последовательные мероприятия и будет решительно пресекать незаконные действия, направленные на нарушение прав потребителей. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!