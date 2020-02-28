В Маштаге закрыт цех по убою птицы

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели рейд в принадлежащем физическому лицу Бабирову Талеху Байрам оглу цехе по убою птицы на территории завода по переработке оливок в поселке Маштага Сабунчинского района Баку.

Как сообщили Report в АПБА, во время рейда выявился факт незаконной деятельности цеха.

Было установлено, что в действующем в антисанитарных условиях цехе не проводится ветеринарного обследования птиц, не соблюдаются санитарно-гигиенические правила.

Взятые образцы были представлены в лабораторию Института продовольственной безопасности Азербайджана.

В целях обеспечения охраны здоровья населения и безопасности продовольствия АПБА и впредь продолжит последовательные мероприятия и будет решительно пресекать незаконные действия, направленные на нарушение прав потребителей.